Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Öffentlichkeitsfahndung: Erika Ohlrogge aus Zeven vermisst++
Polizei Rotenburg (ots)

Zeven. Seit dem gestrigen Samstag wird die 76-jährige Erika Ohlrogge vermisst. Zuletzt wurde sie am Samstag, gegen 14:30 Uhr, in der Bahnhofstraße in Zeven mit ihrem Fahrrad gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau Ohlrogge in einer Notlage befindet. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte die Vermisste bisher nicht angetroffen werden. Höchstwahrscheinlich ist sie weiterhin mit ihrem dunklen Damenrad mit rotem Sattel unterwegs. Beschreibung: - ca. 1,65m groß - graues Haar - schlank - vermutlich bekleidet wie auf dem Foto mit einer blauen Jacke und blauer Jeans Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Frau Ohlrogge machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Zeven unter 04281-95920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Einsatz- und Streifendienst
PHK Daniel Schröder
Telefon: 04261/947-115
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

