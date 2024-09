Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg 31.08. bis 01.09.2024

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Alkoholfahrt mit 1,35 Promille endet mit Abgabe des Führerscheins

Rotenburg. Am Samstagabend führte die Streifenbesatzung eine routinemäßige Verkehrskontrolle bei einem 33-jährigen Pkw-Führer im Stadtgebiet Rotenburg durch. Bei der Kontrolle konnte recht schnell Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Autofahrer saß mit 1,35 Promille hinter dem Steuer und musste anschließend eine Blutprobe sowie seinen Führerschein auf der Dienststelle abgeben.

Elektroauto vom Parkplatz gestohlen

Bremervörde. Unbekannte Täter entwendeten während eines Besuchs des Mittelaltermarktes das Elektroauto der Geschädigten, welches auf einem Parkplatz in der Straße Huddelberg, 27432 Bremervörde abgestellt worden ist. Das Fahrzeug der Marke Hyundai, Typ: Ioniq 5 in der Farbe grün hat einen geschätzten Wert von rund 50.000EUR. Hinweise bezüglich des Diebstahls werden durch die Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761-74890 entgegengenommen.

Unerwarteter Kneipenbesuch

Lauenbrück. Am 31.08.2024 staunte eine Streifenbesatzung der Polizei Rotenburg nicht schlecht, als sie den Auftrag bekam die Bahnhofskneipe in Lauenbrück zu überprüfen. Von dort habe ein Mann angerufen, der sich wunderte, dass die Wirtin gar nicht da sei, die Tür allerdings offen gestanden hätte. Er habe sich derweil aber schon mal selbst ein Bier eingeschenkt um sich die Wartezeit zu erleichtern. Als die Beamten gegen 16:00 Uhr eintrafen, saß der Mann noch immer im Schankraum und war bei Bier Nummer 2 angekommen. Das Geld hierfür lag, inklusive Trinkgeld, schon auf dem Tisch, samt einer Notiz mit seinem Namen und der Telefonnummer für die Wirtin. Offenbar habe der Mann vorsorgen wollen, falls er hätte gehen müssen, er sei ja nur auf der Durchreise. Irgendwie konnte er es dann aber doch nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, die offene Kneipe unbeaufsichtigt zu lassen. Durch die Streifenbesatzung konnte schließlich die Wirtin erreicht werden, welche auch umgehend eintraf. Diese freute sich so sehr über ihren ehrlichen Gast, dass sie ihm direkt die Kosten für das verzehrte Bier erlassen wollte. Man einigte sich dann darauf, dass es für den örtlichen Kindergarten gespendet werden solle. Und da noch etwas Zeit war, bis die Kneipe regulär öffnen würde, bot dem Wirtin ihrem Gast kurzer Hand an, ihn auch noch zu seinem Ziel nach Stemmerfeld zu fahren, damit er sich auch das sonst nötige Taxi sparen könne.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell