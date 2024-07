POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach 55-jähriger Frau ++

Rotenburg (ots) - Kalbe. Bereits in der Nacht vom 08.06 auf den 09.06.2024 (Samstag auf Sonntag) ereignete sich auf dem Sportfest in Kalbe ein sexueller Übergriff durch einen jungen Mann auf eine junge Frau. In der Nacht hielt sich die junge Frau auf dem Sportfest in Kalbe auf. Während sie sich mit mehreren Bekannten auf dem Festplatz befunden hat, wurde sie durch ...

mehr