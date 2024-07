Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person ++ Polizei bittet um Hinweise! ++

Rotenburg (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Rotenburg. Die Polizei Rotenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten, an Demenz erkrankten 74-Jährigen. Erika M. aus Unterstedt wurde am 03. Juli 2024, ca. 23:00 Uhr, letztmalig an ihrer Anschrift gesehen und am Folgetag als vermisst gemeldet. Die Vermisste leidet an Demenz und ist in der Vergangenheit bereits mehrfach weggelaufen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Frau zeitlich und örtlich nicht orientiert ist. Die Polizei führte bereits umfangreiche Suchmaßnahmen durch und setzte hierfür auch eine Drohne und einen Personenspürhund ein. Zeitweise war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Bislang ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

- Alter: 74 Jahre - Größe: ca. 158 cm - Statur: schlank (49 kg) - Kleidung: blaue Jeans, schwarzer Wintermantel mit Kapuze - Haare: grau, kurz - Brille und Hörgeräte - Kein Mobiltelefon, führt Personalausweis mit sich

Der letzte Aufenthaltsort der Frau befindet sich nach Erkenntnissen der Polizei bei den Wanderwegen zwischen Unterstedt und dem Bullensee, insbesondere im Bereich der Moorflächen in der Feldmark. Die Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei dauern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an. Hinweise nimmt die Polizei unter 04261/9470 entgegen.

