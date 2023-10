POL-ROW: ++ Polizei sucht vermisste Frau und bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots) - Spaziergänger finden Leichnam des vermissten Dr. Götze Rotenburg. Die Suche nach dem seit über einer Woche vermissten Dr. Bernd-Rüdiger Götze hat am Montagabend ein trauriges Ende gefunden. Der Leichnam des 78-Jährigen wurde in einem Waldstück am "Brockmanns Wiesenweg" (abzweigend von der Brockeler Straße) in Rotenburg von einem Spaziergänger ...

