POL-ROW: ++ Spaziergänger finden Leichnam des vermissten Dr. Götze ++

Spaziergänger finden Leichnam des vermissten Dr. Götze

Rotenburg. Die Suche nach dem seit über einer Woche vermissten Dr. Bernd-Rüdiger Götze hat am Montagabend ein trauriges Ende gefunden. Der Leichnam des 78-Jährigen wurde in einem Waldstück am "Brockmanns Wiesenweg" (abzweigend von der Brockeler Straße) in Rotenburg von einem Spaziergänger gefunden. Zu den genauen Umständen des Auffindens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Aufgefundene war bis zum 22. September 2023 im Rotenburger Matthias-Claudius Seniorenheim zu einer Kurzzeitpflege untergebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann die Einrichtung am Nachmittag zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Trotz eines Großaufgebots an Suchkräften von Polizei und Feuerwehr und einer Öffentlichkeitsfahndung über die örtliche Presse und die Sozialen Medien konnte der Vermisste in den darauffolgenden Tagen nicht gefunden werden. Am Ende fehlte den Ermittlern der entscheidende Hinweis.

