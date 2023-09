POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem, gefährdeten Mann ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem, gefährdeten Mann

Rotenburg (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem, gefährdeten Mann

Foto des Vermissten in der digitalen Pressemappe

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei sucht aktuell nach dem seit Freitagnachmittag vermissten Dr. Bernd-Rüdiger Götze. Der 78-jährige Mann ist derzeit zur Kurzzeitpflege im Matthias-Claudius Seniorenheim am Berliner Ring in Rotenburger (Wümme) untergebracht. Herr Dr. Götze ist etwa 170 cm groß und hat dichtes, graues Haar. Er trug zuletzt eine schwarze Jacke und blaue Jeans. Der Vermisste bedarf einer dringenden, medizinischen Behandlung. Bei der Suche nach dem Mann fand die Polizei einen schwarzen Rollator, mit dem er unterwegs gewesen ist. Die Beamten halten einen Unglücksfall für nicht ausgeschlossen. Bislang führte die Suche mit einer Rettungshundestaffel bis nach Bartelsdorf. Hier verliert sich eine mögliche Fährte. Es scheint auch denkbar, dass sich Herr Dr. Götze in Richtung Hassendorf begeben hat. Zeugen, die ihn gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

