POL-ROW: ++ 201. Fernfahrerstammtisch: Sicherheits- und Assistenzsysteme im Fokus ++

Rotenburg (ots) - Diebstahl einer Geldbörse während des Einkaufens Zeven. Am gestrigen Tag kam es gegen 12:15 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Auf der Worth" zu dem Diebstahl von Bargeld aus einer Geldbörse. Nach derzeitigem Stand legte eine 66-jährige Frau ihr Portemonnaie während des Einkaufens in ihren Einkaufswagen. Das machte sich der bislang ...

mehr