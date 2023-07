Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung im Bereich Rotenburg/Bremen nach vermisstem Kind aus Visselhövede - Polizei bittet um Mithilfe ++

Rotenburg (ots)

Öffentlichkeitsfahndung im Bereich Rotenburg/Bremen nach vermisstem Kind aus Visselhövede - Polizei bittet um Mithilfe

Visselhövede/Bremen. Bei der Fahndung nach einem 13-jährigen Mädchen aus dem Bereich Visselhövede bittet die Polizei Rotenburg die Bevölkerung um Mithilfe. Das Kind kehrte nicht nach Hause zurück, nachdem es dieses einige Zeit zuvor verlassen hatte. Aktuell liegen Hinweise vor, dass sich das Kind im Bereich Bremen-Vahr oder am Bremer Bahnhof/Vorplatz aufhalten könnte.

Personenbeschreibung

Die Vermisste ist etwa 1,55 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schwarzes, schulterlanges Haar. Sie hat braune Augen und ihre äußere Erscheinung wird als südeuropäisch beschrieben. Das Kind könnte beim Anblick auf ca. 13 - 15 Jahre geschätzt werden. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine Jeans mit Löchern und weiße Turnschuhe. Wir verweisen auf die angehängten Bilder.

Bekannte Informationen

Das Kind wurde zuletzt am Mittwoch, 26.07.2023, gegen 10:30 Uhr gesehen, als sie ihr Wohnhaus in Visselhövede verließ. Da sie am 27.07.2023 gegen 13: 45 Uhr nicht zurückgekehrt war, wurde das Kind von den Erziehungsberechtigten bei der Polizei als vermisst gemeldet. Bereits kurz vorher konnte das Fahrrad von der Gesuchten am Bahnhof in Visselhövede, angeschlossen mit zwei weiteren Rädern, aufgefunden werden. Es wird vermutet, dass das Kind mit weiteren Personen unterwegs sein könnte. Die Räder könnten aber auch von Fremden stammen - das ist zurzeit völlig unklar.

Die Polizei bittet um Ihre Hilfe

Wer Hinweise zu den Eigentümern der Fahrräder auf den Bildern hat oder Angaben zu den Personen machen kann, die sich möglicherweise bei dem Mädchen befinden bzw. Kontakt zu ihr haben, teilt diese bitte der Polizei Rotenburg mit. Hinweise zum Aufenthaltsort oder ähnliches nimmt die Rotenburger Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 04261/9470 entgegen.

