POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die Frau am Geldautomaten? ++

Rotenburg (ots)

Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die Frau am Geldautomaten?

Selsingen. Mit den Aufnahmen einer Überwachungskamera fahnden die Ermittler der Bremervörder Polizei öffentlich nach einer noch unbekannten Frau. Ihr wird vorgeworfen, am 2. November 2021, um 14.45 Uhr, Bargeld mit einer zuvor gestohlenen Bankkarte am Geldautomaten der Sparkassenfiliale in Selsingen abgehoben zu haben. Die geschädigte, damals 76-jährige Frau, war etwa eine halbe Stunde zuvor in einem Discounter an der Hauptstraße in Selsingen Opfer von Taschendieben geworden. Die Täter hatten der Seniorin beim Einkaufen eine schwarze Ledergeldbörse mit Bargeld, EC-Karte und Personalausweis aus der Jackentasche gestohlen. In dem Portemonnaie hatte die Seniorin auch die PIN der Bankkarte aufbewahrt. Damit gingen die Diebe auf direktem Weg zum Bankautomaten. Hinweise zur Identifizierung der abgebildeten Frau erbittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

