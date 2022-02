Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vermisste Frau tot aufgefunden ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Die seit vergangenem Freitag vermisste, 53-jährige Gabriele Röstel aus Tarmstedt ist heute in der Nähe des Rotenburger Tennisclubs tot aufgefunden worden. Die Rotenburger Polizei hatte in den letzten Tagen intensiv nach der Frau gesucht. Zu den Umständen des Auffindens kann derzeit noch nichts gesagt werden. Bislang gehen die Ermittler der Rotenburger Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen dauern an.

