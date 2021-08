Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wespe sorgt für Unfall ++ Schwergewicht auf der Autobahn ++ Erneut Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Randale auf Friedhof ++ Taschendiebstahl beim Einkaufen ++ Schockanrufe in Visselhövede

Rotenburg (ots)

Taschendiebstahl beim Einkaufen

Bremervörde - Im Bremervörder Netto-Markt an der Zevener Straße wurde am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr das Portemonnaie einer 85-Jährigen Dame gestohlen. Die Frau hatte die Geldbörse in einem Beutel in ihrem Einkaufswagen liegen. Der dreiste Dieb bediente sich in einem unbeobachteten Moment und gelangte so in den Besitz von Bargeld und diversen Personaldokumenten.

Schockanrufe in Visselhövede

Visselhövede - Schockanrufe mit fieser Masche. Unbekannte haben am Freitagvormittag diverse Anrufe getätigt. Immer wieder wurden Mitbürger unterschiedlicher Altersgruppen von unbekannten Tätern angerufen. Die Masche war immer dieselbe. Ein nahes Familienmitglied solle an Corona erkrankt und in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert worden sein. Ein neues Medikament könne das Leben retten, müsse allerdings in Vorkasse bezahlt werden. In allen Fällen handelten die Angerufenen besonnen und legten umgehend auf. Zu einem Schaden kam es somit nicht. Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Randale auf Friedhof

Zeven OT Wilstedt - Mutmaßlich zwei Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren haben am Montagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr auf einem Friedhof in Wilstedt randaliert. Ungefähr 20 Grabstellen wurden beschädigt. Sie zerstörten Grabsteine, traten Grablichter aus Marmorsockeln und zerstörten Pflanzen und Blumenkübel. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe aufgenommen.

Elsdorf - Eine erheblich alkoholisierte Frau ist den Beamten des Autobahnkommissariats Sittensen am Samstag gegen 00:00 Uhr in die Fänge geraten. Die 34-Jährige war mit ihrem Opel Vectra auf der BAB 1 in Richtung Bremen unterwegs gewesen. In Höhe der Anschlussstelle Elsdorf kontrollierten die Beamten den PKW und stellten bei der Dame erheblichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Test zeigte eine deutliche Alkoholisierung von über 1,8 Promille. Auf der Wache musste die Hamburgerin eine Blutprobe, ihren Führerschein und ihren Fahrzeugschlüssel abgeben. Die Weiterfahrt war beendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rotenburg - Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte einen 31-Jährigen Autofahrer auf der Rotenburger Straße im Ortsteil Mulmshorn. Der junge Mann war mit seinem Ford Focus auf der B 71 unterwegs gewesen, als die Beamten das Fahrzeug stoppten. Die geschulten Augen der Polizisten erkannten Anzeichen für eine mögliche Beeinflussung durch Rauschgift. Ein Urintest gab Klarheit und zeigte, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm. Die Weiterfahrt war für den 31-Jährigen Bremer beendet und er musste eine Blutprobe abgeben.

Tiste - Die Witterungseinflüsse hat am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr ein Autofahrer auf der BAB 1 unterschätzt und ist verunfallt. Der 23-Jährige Hamburger war auf der BAB 1 in Richtung Hamburg mit seinem Fiat 500 unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn geriet er aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und schlitterte mit seinem Auto über die gesamte Fahrbahn. Im Seitenraum schleuderte er gegen eine Anhöhe woraufhin der Wagen sich mehrfach überschlug und letztlich auf der Beifahrerseite liegen blieb. Der Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

Erneut Zigarettenautomat aufgebrochen

Kirchtimke - Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag einen Zigarettenautomaten in Kirchtimke aufgebrochen. Der Zigarettenautomat an der Hepstedter Straße wurde mutmaßlich mit einem Trennschleifer geöffnet und Zigaretten im Wert von ca. 2000 Euro gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sittensen - Ein holländischer Staastsbürger fiel der Polizei des Autobahnkommissariats Sittensen auf der BAB 1 auf. Der Fahrer war mit fast 1,2 Promille in seinem Opel in Richtung Hamburg unterwegs, als die Polizei ihn in Höhe der Anschlussstelle Sittensen stoppte. Die Beamten stellten während der Kontrolle fest, dass der 48-Jährige Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Der nigerianische Staatsangehörige musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurder untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Schwergewicht auf der Autobahn

Regesbostel - Schwergewicht. Ein Kleintransporter fiel den Beamten am Samstagmittag auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen auf. Der belgische Transporter machte einen deutlich beladenen Eindruck. Um das Gesamtgewicht zu ermitteln wurde der Transporter zu einer Fahrzeugwage begleitet. Die Beamten staunten nicht schlecht als sie das Ergebnis sahen. 6200 kg brachte das Gefährt auf die Waage. Der Wagen war also fast doppelt so schwer wie erlaubt. Die Fahrt war vorbei und der belgische Fahrer musste sich überlegen wie er seine Ware anderweitig nach Belgien verbringt. Ein Verfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Bockel - Auf der BAB 1 kam es am Samstagmittag um 13:00 Uhr zu einer Karambolage von mehreren Fahrzeugen. Ein 36-Jähriger Autofahrer aus Münster war in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Vor ihm mussten mehrere Fahrzeuge aufgrund des dichten Verkehrs bremsen. Dies erkannte er zu spät und krachte in einen Mazda aus dem Bereich Lüneburg. Durch den Aufprall wurde der Mazda noch gegen einen Daimler einer 65-Jährigen Hamburgerin geschleudert. Die gesamte Unfallsituation wurde von einer nachfolgenden Hamburgerin in ihrem VW UP übersehen Diese kollidierte noch mit dem Unfallverursacher aus Münster. Bei dem Unfallgeschehen wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von ungefähr 23.000 Euro.

Wespe sorgt für Unfall

Bockel - Mit einem schwarz-gelben Insekt hatte am Samstagabend eine 34-Jährige Zevenerin zu tun. Ihren Abend nach habe sie sich mit einer Wespe im Auto auseinandersetzen müssen. Durch die Ablenkung kam sie auf der Bundesstraße 71 kam sie mit ihrem Fiat 500 auf einer geraden Strecke nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und segelte ca. 8m durch die Luft. Nach mindestens einem Überschlag kam sie im Graben neben der Fahrbahn auf der Seite zum Stillstand. Durch den Unfall verletzte sich die junge Dame leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden.

