POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach 35-jährigem Mann - Polizei setzt Hubschrauber zur Suche ein ++

Rotenburg (ots)

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem seit Mittwochabend vermissten, 35-jährigen Mann aus dem Nordkreis. Die Beamten befürchten, dass der Vermisste in ernsthafter gesundheitlicher Gefahr ist. Näheres zu seinem Verschwinden kann derzeit nicht mitgeteilt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der 35-Jährige zuletzt im Bereich Elm aufgehalten. Neben der Suche mit mehreren Streifenteams setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Bislang konnten aber keine verwertbaren Spuren von ihm gefunden werden.

Die Verwandtschaft des Vermissten bat in den sozialen Netzwerken um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Zeugen wollen ihn gegen 20 Uhr in Bremervörde an der Vorwerkbrücke gesehen haben. Aber auch diese Mitteilung verlief bislang ohne Erfolg.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: 175 cm groß, schlanke Statur, sehr kurze, dunkelblonde/braune Haare, markante Augenbrauen.

Zeugen, die ihn gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04761/9945-0 bei der Bremervörder Polizei.

