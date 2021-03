Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Glückliches Ende - Vermisste Seniorin im Landkreis Stade gefunden ++

Rotenburg (ots)

Bremervörde/Tinste. Die Suche nach der seit zwei Tagen vermissten, 75-jährigen Marie Schleeßelmann aus Bremervörde hat am Dienstagvormittag ein gutes Ende gefunden. Eine Autofahrerin ist gegen 10 Uhr in Tinste, einer kleinen Ortschaft bei Kutenholz im Landkreis Stade, auf die Seniorin aufmerksam geworden. Nach Angaben der Zeugin sei die ältere Dame ohne Schuhe und Socken zu Fuß unterwegs gewesen. Besorgt sprach die Frau die 75-Jährige auf ihr Befinden an. Sie habe sofort mit ihrem Namen geantwortete und abgegeben, sehr erschöpft zu sein. Im Wagen der Zeugin wurde auf das Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei gewartet. Der Rettungswagen brachte die 75-Jährige in das Elbe Klinikum nach Stade. Es soll der Frau den Umständen nach gut gehen. Für die Polizei endete am Vormittag damit eine intensive Suche nach der Vermissten. Für 10 Uhr hatten die Beamten die Suche mit einem Sonarboot auf der unteren Oste geplant. Dazu ist es nicht mehr gekommen. "Neben den Angehörigen und Freunden, sind auch wir sehr glücklich über diesen Ausgang", sagt Polizeisprecher Heiner van der Werp erleichtert. In diesem Zusammenhang empfiehlt er Angehörigen von demenzkranken Menschen die Verwendung sogenannter GPS-Tracker. Diese kleinen Sender lassen sich entweder gut in der Kleidung unterbringen oder als Armband tragen. Im Falle eines Verschwindens erleichtern sie die Suche ungemein und können im besten Fall Leben retten.

