POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher ++

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei sucht aktuell nach einer jungen Frau. Die 16-jährige Laura-Marie ist seit dem späten Montagabend verschwunden. Ihre Angehörigen und Freunde sind in großer Sorge. Möglicherweise hat sich die Jugendliche auf den Weg in Richtung Lüneburg gemacht. Sie soll sich im Bereich Radbruch aufgehalten haben. Laura-Marie ist 165 cm groß und hat schulterlange, rotgefärbte Haare mit einem auffälligen Sidecut. Zuletzt war sie bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover (Huddy) mit orangefarbener Schrift, einer Jeans und beigefarbenen Stiefeletten. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder das Polizeikommissariat Bremervörde unter Telefon 04761/9945-0.

