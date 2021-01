Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rotenburger Polizei sucht nach 16-jährigem Jugendlichen ++

Rotenburg (ots)

Rotenburger Polizei sucht nach 16-jährigem Jugendlichen

Rotenburg. Seit Dienstagabend sucht die Rotenburger Polizei nach einem vermutlich verletzten und auch gefährdeten jungen Mann. Der 16-jährige wurde zuletzt am Dienstag gegen 21 Uhr im Bereich zwischen der Kinder- und Jugendpsychiatrie Rotenburg an der Verdener Straße und der Ortschaft Unterstedt gesehen. Dort verliert sich seine Spur. Zu diesem Zeitpunkt hatte er eine Verletzung am Kopf. Der junge Mann könnte sich auf den Weg in Richtung Verden gemacht haben. Mit mehreren Streifenbesatzungen suchten die Beamten rund um Rotenburg nach dem Vermissten. Dabei setzten sie am Mittwochvormittag auch Drohnen zur Suche ein. Am Nachmittag ist eine Absuche mit Diensthunden geplant. Bislang blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Der 16-Jährige ist 184 cm groß. Er hat kurze, dunkle Haare und einen leicht gebräunten Teint. Bekleidet ist er mit einer dünnen, hellen Jacke. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell