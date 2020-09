POL-ROW: ++ Warntag 2020 - Am Donnerstag wird es laut ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Warntag 2020 - Am Donnerstag wird es laut

LK Rotenburg. Am Donnerstag wird es laut - und das aus gutem Grund. Am 10. September 2020 findet der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung statt. Um 11 Uhr werden in ganz Deutschland zeitgleich vorinstallierte Warn-Apps Alarm schlagen, Sirenen heulen, Rundfunkanstalten ihre Sendungen unterbrechen und Probewarnungen auf digitalen Werbetafeln erscheinen.

Warum ist der Warntag wichtig?

Eine rechtzeitige Warnung vor Gefahren durch große Schadensereignisse wie zum Beispiel Hochwasser, kann Leben retten. Damit im Ernstfall alles funktioniert, haben der Warntag und die Probewarnung das Ziel,

- die Bevölkerung für Warnungen zu sensibilisieren.

- Funktion und Ablauf von Warnungen verständlich zu machen.

- technische und organisatorische Warninfrastruktur zu überprüfen.

- auf die verfügbaren Warnmittel (wie Sirenen, Warn-Apps und digitale Werbeflächen) aufmerksam machen.

