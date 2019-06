POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senioren mit Rollator ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Seit vergangenem Sonntag sucht die Rotenburger Polizei nach dem 80-jährigen Eduard Netzlaff aus Rotenburg. Der Vermisste ist letztmalig am frühen Abend in einem Seniorenheim an der Glockengießer Straße gesehen worden. Herr Netzlaff ist mit einem Rollator unterwegs und auf die Gehhilfe auch angewiesen. Er ist 170 cm groß und schlank und hat glatte, graue Haare. Wohin er am Sonntag gegangen sein könnte, ist völlig unklar. Die Polizei hat zu Beginn der Woche einen Hubschrauber für die Suchmaßnahmen eingesetzt. Eduard Netzlaff benötigt Medikamente und leidet an beginnender Demenz. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

