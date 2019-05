POL-ROW: ++ Professionelle Diebe haben Traktortechnik im Visier ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Groß Deepen. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter erneut hochwertige Fahrzeugteile von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gestohlen. In einer verschlossenen Lagerhalle in Groß Deepen bauten sie ein Bedienteil für die Steuerung eines Deutz-Traktors aus. Außerdem stahlen sie die GPS-Antenne vom Dach des Schleppers. Die Polizei geht von einem hohen Schaden aus und warnt vor allem Landwirte vor den vermutlich organisierten Tätern, die es auf die teure Landwirtschaftstechnik abgesehen haben.

