POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann: Wo ist Detlef Kubski? ++

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann: Wo ist Detlef Kubski?

Bremervörde. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Bremervörder Polizei aktuell nach dem 50-jährigen Detlef Kubski aus Bremervörde und bittet die Bevölkerung dabei um Mithilfe. Der Gesuchte ist seit Samstag aus dem Therapie- und Pflegezentrum an der Auestraße verschwunden. Die Polizei hat in den vergangenen Tagen den Bereich von der Auestraße über die Bever und die Oste in Richtung OsteMed Klinikum intensiv abgesucht und dabei einen Hubschrauber überfolgen. Möglicherweise hat sich Herr Kubski in Richtung Stade abgesetzt. Er wird als sehr schlanker, ungefähr 170 cm großer Mann mit kurzen, dunkelblonden Haaren beschrieben. Zuletzt soll er einen schwarz-weißen Kapuzenpullover, hellblaue Jeans und schwarze Schuhe getragen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bremervörde unter Telefon 04761/99450.

