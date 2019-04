Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Auffahrunfall++Anhänger macht sich selbstständig++

Rotenburg(W.) (ots)

Auffahrunfall Visselhövede. Am Mittwoch gegen 07:45 Uhr fährt eine 48-jährige Frau mit ihrem Auto in Visselhövede auf der Großen Straße. Sie erkennt zu spät, dass der vorausfahrende Lkw verkehrsbeding hält und fährt auf. Der Lkw fährt weiter und hat den Anprall vermutlich nicht bemerkt. Das auffahrende Fahrzeug wird erheblich beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Visselhövede unter Tel. 04262/ 959830 in Verbindung zu setzten.

Anhänger macht sich selbstständig Seedorf. Am Mittwoch gegen 20 Uhr fährt ein 40-Jähriger mit einem Pkw Mercedes und Anhänger auf der B 71 in der Gemarkung Seedorf Richtung Zeven. Plötzlich löst sich aus unbekanntem Grund der Anhänger vom Pkw und kommt nach rechts von der Straße ab. Hier stößt der mit einem Auto beladene Anhänger gegen einen Baum und einen Leitpfosten. Anhänger und Ladung werden beschädigt.

