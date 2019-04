Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Bremervörde

Rotenburg (ots)

Am 17.04.2019 gegen 17:03 Uhr ereignete sich in Bremervörde, im Bereich der Wesermünder Straße / Bundesstraße 71 ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem der alleinbeteiligte Fahrzeugführer eines PKW Kia Venga tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und aufgrund von Zeugenaussagen, hatte der 83 jährige Bremervörder mit seinem PKW eine neben der Bundesstraße befindliche Autowaschanlage verlassen. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er dabei die Kontrolle über seinen PKW, durchbrach mit diesem eine Grundstücks- einfriedung, überquerte die Bundesstraße 71 und prallte gegen ein neben der Bundesstraße befindliches Wohnhaus. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrzeugführer wenig später im Oste-Med-Klinikum Bremervörde. Die Bundesstraße 71 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. An dem Wohnhaus entstand Sachschaden in derzeit nicht zu beziffernder Höhe.

