POL-ROW: ++Polizei sucht Zeugen++ ++Einbruch bei Bauunternehmen++ ++Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Rotenburg++ ++Ohne Versicherung dafür mit Drogen++ ++Zu laute Musik++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Polizei sucht Zeugen Sottrum. Am Samstag, 13.04.2019, gegen 14:20 Uhr kam es auf der Autobahn 1 Fahrtrichtung Hamburg im Bereich Stuckenborstel zu einem Vorfall, bei dem die Frontscheibe einer 64-jährigen Autofahrerin beschädigt worden ist. Während der Fahrt auf dem mittleren Fahrsteifen in Höhe einer Brücke zersprang auf einmal die Scheibe des PKW. Hierbei muss ein Gegenstand in die Scheibe geflogen sein. Zum Glück wurde keine der 3 Insassen verletzt und alle kamen mit dem Schrecken davon. Einer der Mitfahrer habe eine dunkel gekleidete, schlanke Person auf der Brücke am Geländer gesehen. Ob diese Person etwas mit dem Vorfall zu tun gehabt haben könnte, ist bisher unklar. Auch der genannte Vorfallsort ist noch nicht geklärt. Es könnte sich um die Brücke der Bundesstraße 75, die von Sottrum nach Stuckenborstel führt, aber auch um die kleinere Brücke, Feldstraße/Inspirionstraße, die von Klein Sottrum zum neuen Gewerbeparkt führt, handeln. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizeiinspektion Rotenburg 04261/947-0.

Einbruch bei Bauunternehmen Helvesiek. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch bei einem Bauunternehmen im Osterende. Hierbei wurden mehrere Maschinen entwendet und Fahrzeuge beschädigt. Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich insbesondere an der Kreisstraße Rtg. Stemmen in Höhe der Verkehrsinsel aufgehalten haben könnten, bitte der Polizeiinspektion Rotenburg unter der Rufnummer: 04261/947-0 mitteilen.

Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Rotenburg Rotenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung eines Zaunes in der Kantstraße in Rotenburg. Weiter wurde am Rotenburger Bahnhof der Glaseinsatz am Wartehäuschen am Gleis 6 mit einer Bierflasche zerstört. Im Eisvogelweg wurde die Seitenscheibe eines roten Nissan Micra von unbekannten Tätern eingeschlagen. Zu den Taten können Hinweise der Polizeiinspektion Rotenburg unter der Rufnummer 04261/947-0 mitgeteilt werden.

Ohne Versicherung dafür mit Drogen Rotenburg. Am Samstagvormittag kontrollierten Polizisten eine 20-jährige Rollerfahrerin aus Rotenburg. Hierbei stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen abgelaufen war und somit kein Versicherungsschutz mehr bestand. Zu dem verhielt die Fahrerin sich so auffällig, dass die Beamten einen Drogentest durchführten. Das Ergebnis war positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren gegen die junge Dame eingeleitet worden ist.

Zu laute Musik Stapel. Am Samstagabend mussten die Ordnungshüter eine Musikanlage sicherstellen. Aufgrund mehrfach festgestellter, zu lauter Musik, blieb den Beamten nichts Anderes übrig, als die Musikanlage mitzunehmen. Nur so konnte die nächtliche Ruhe wiederhergestellt werden. Die 29 und 31-jährigen Verursacher erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

