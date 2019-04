Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfallflucht auf dem Parkplatz ++ Polizei bittet Zeugin sich zu melden

Rotenburg (ots)

Polizei bittet Zeugin sich zu melden

Sittensen. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam es in Tiste in der Hauptstraße, vor dem Bauhof, zu einem Verkehrsunfall. Ein Richtung Tostedt fahrender Pkw Audi geriet auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender 31-jähriger Tostedter mit seinem Pkw Mercedes nach rechts ausweichen musste. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Dadurch entstand an dem PKW Mercedes ein erheblicher Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des Audi hielt jedoch nicht an, sondern entfernte sich von der Unfallstelle. Zum Unfallzeitpunkt soll eine Frau auf dem Gehweg im Bereich der Unfallstelle gejoggt haben. Diese, in grün gekleidete Sportlerin, könnte Zeugin des Verkehrsunfalls sein. Die Polizei bittet diese Frau, sich unter der Rufnummer 04282/59414541, bei der Polizeistation Sittensen zu melden.

Unfallflucht auf dem Parkplatz

Zeven. Auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen am Dammackerweg ist es am Donnerstagvormittag, zwischen 07.40 Uhr und 14.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. In der genannten Zeit wurde ein abgestellter schwarzer VW Up beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den VW stieß. Der Führer dieses Fahrzeugs kümmerte sich aber nicht weiter um den Schaden und fuhr davon. Die Unfallspuren lassen darauf schließen, dass das verursachende Fahrzeug weiß war. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder sonst Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04281/93060, beim Zevener Polizeikommissariat zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Thomas Teuber

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell