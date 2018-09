POL-ROW: Radfahrer von Pkw erfasst+++27-Jährige verursacht Auffahrunfall+++Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigen BMW

Rotenburg (ots) - Radfahrer von Pkw erfasst

Zeven. Beim Abbiegen auf ein Grundstück übersah am Mittwochnachmittag ein 32-jähriger Autofahrer auf dem Vitus-Platz in Zeven einen Fahrradfahrer, der in Richtung Auf der Worth unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte der 48-jährige Radfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Am Pkw und Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

27-Jährige verursacht Auffahrunfall

Bremervörde. Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von rund 5500 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am frühen Donnerstagnachmittag in der Gnarrenburger Straße in Bremervörde. Gegen 14 Uhr übersah die 27-jährige Fahrerin eines Opel Corsa einen verkehrsbedingt vor ihr haltenden VW und fuhr auf. Der von einem 21-Jährigen gelenkte VW Caddy wurde dabei auf den vor ihm stehenden Audi eines Fahrzeugführers aus Alfstedt geschoben. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigen BMW

Reeßum. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein 64-jähriger Autofahrer auf der A 1 im Bereich Reeßum die Gewalt über seinen Pkw und kollidierte mit einem vorausfahrenden Sattelzug. Durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrzeugteil in die Gegenfahrbahn geschleudert und beschädigte dort einen BMW, der auf Richtung Hamburg unterwegs war. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 7800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Christoph Steinke

Telefon: 04261/947-109

E-Mail: christoph.steinke@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell