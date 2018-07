POL-ROW: Auffahrunfall mit schwer verletztem PKW-Fahrer

1 weiterer Medieninhalt

Sittensen BAB1 (ots) - In den Morgenstunden des heutigen Tages hat sich auf der "Hansalinie" im Bereich Hatzte ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Sattelzuges und eines PKW ereignet. Der 69-jährige Fahrer des PKW aus Nordrhein-Westfalen ist aus bisher unbekannten Gründen von der mittleren auf die rechte Fahrspur geraten. Dort ist er ungebremst auf das Heck eines auf dieser Fahrspur befindlichen Sattelzuges aus Polen aufgefahren. Im Anschluss daran wurde der PKW nach rechts in den Seitenraum geschleudert, wo er sich im Grünstreifen überschlug. Das Fahrzeug kam letztendlich schwer beschädigt in einem angrenzenden Entwässerungsgraben zum Liegen. Der Fahrzeugführer zog sich infolge des Unfallgeschehens schwere Verletzungen zu. Durch das couragierte Eingreifen von Ersthelfern konnte der verunfallte PKW-Fahrer schnell aus dem Fahrzeug gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Mit einem Rettungswagen wurde er in das Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg verbracht. Nach ersten Schätzungen der Polizei ist ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstanden. Für die Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen wurde der erste Überholfahrsteifen und der Hauptfahrstreifen kurzfristig gesperrt, sodass es lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

