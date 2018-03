POL-ROW: ++ Nach Tageswohnungseinbruch - Bereitschaftspolizei sucht im Wald nach Beute ++

Einsatzfahrzeuge der Lüneburger Bereitschaftspolizei an dem Waldstück in Frankenbostel Bild-Infos Download

Rotenburg (ots) - Nach Tageswohnungseinbruch - Bereitschaftspolizei sucht im Wald nach Beute

Frankenbostel. Mit zwei Zügen einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei Lüneburg haben die Ermittler der Rotenburger Polizei am Donnerstagnachmittag ein Waldstück im Elsdorfer Ortsteil Frankenbostel durchsucht. Hintergrund dieser Aktion war die Festnahme eines 22-jährigen Rumänen, der nach einem Tageswohnungseinbruch in Frankenbostel in den Wald gefüchtet war und dort möglicherweise Beute und Täterkleidung weggeschmissen hatte. 65 Einsatzkräfte durchforsteten den Bereich von 12 bis 15 Uhr ganz genau und wurden tatsächlich fündig: Sie fanden reichlich Schmuck, unter anderem den Ehering des Geschädigten. Aber auch eine Jacke, die der Mann vermutlich getragen hat. Das geschädigte Frankenbosteler Ehepaar darf damit rechnen, dass ihnen ihr Hab und Gut demnächst wieder ausgehändigt wird. Der 22-jährige Festgenommene wurde beim Amtsgericht Zeven einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt jetzt in der Justizvollzugsanstalt Bremervörde in Untersuchungshaft.

