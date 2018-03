POL-ROW: ++ Geräteschuppen an der Dorfstraße brennt ++ Radfahrerin am Kreisel angefahren ++ Unfallflucht auf dem Vitusplatz wurde beobachtet ++ Friedhofsdiebe ++

Rotenburg (ots) - Geräteschuppen an der Dorfstraße brennt

Hemsbünde. Am Donnerstagnachmittag ist auf einem Grundstück an der Dorfstraße ein Geräteschuppen in Brand geraten. Der Eigentümer hatte gegen 15.30 Uhr zunächst eine starke Rauchentwicklung aus Richtung seines Schuppens bemerkt und dann festgestellt, dass das acht mal sechs Meter große Holzlager in Flammen stand. Die alarmierten Ortswehren aus Hemsbünde und Bothel rückten mit dreißig Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an und löschten das Feuer. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Brandexperten der Rotenburger Polizei übernehmen die weiteren Ermittlungen. Sie überprüfen, ob es einen Zusammenhang zum Brand eines Kompostwalls an der Straße Birkeneck gibt. Dort hatte am Dienstagnachmittag auf einer Länge von zehn Metern gelagerter Strauchschnitt gebrannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Radfahrerin am Kreisel angefahren

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr an der Verdener Straße/Mühlenstraße ist am Donnerstagnachmittag eine 54-jährige Radfahrerin aus Rotenburg verletzt worden. Eine 44-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Rotenburg, hatte den Kreisel gegen 15.30 Uhr mit ihrem Seat in Richtung Brauerstraße verlassen wollen. Dabei übersah sie Radlerin. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Knie und im Gesicht zu.

Unfallflucht auf dem Vitusplatz wurde beobachtet

Zeven. Am Donnerstagvormittag ist eine 67-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Zeven auf dem Vitusplatz von einer Zeugin bei einer Unfallflucht beobachtet worden. Demnach wollte die Frau gegen 11 Uhr mit ihrem Fahrzeug in eine Parklücke fahren. Dabei stieß sie gegen einen geparkten BMW. Ob sie den Zusammenstoß bemerkt hat, ist noch unklar. Ohne sich um den Schaden zu kümmern und die Polizei zu informieren, fuhr sie fort. Die Zeugin meldete die Unfallflucht bei der Polizei.

Friedhofsdiebe

Visselhövede. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter auf dem Friedhof an der Soltauer Straße einen Geräteschuppen aufgebrochen. Daraus rollten sie auf einer Karre ein Stromaggregat, eine Motorflex, einen Bohrhammer und ein Verlängerungskabel bis zum Tor an der Schwitscher Straße. Die Karre blieb zurück und die Diebe machten sich mit der Beute aus dem Staub.

Einbrecher stehlen Handys und Portemonnaies

Zeven. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Wohnhaus an der Straße Meyerhöfen eingebrochen. Dazu schlugen sie zunächst ein Garagenfenster ein, kletterten in die Garage und kamen von dort in die Wohnung. In der Küche fanden die Täter zwei Handys und zwei Portemonnaies. Mit ihrer Beute verließen sie den Tatort unerkannt.

