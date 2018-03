POL-ROW: ++ Mutter und Tochter bei Verkehrsunfall verletzt ++ Landendiebstahl flog auf ++ Angelutensilien gestohlen ++ Unfallflucht wurde beobachtet ++ Auffahrunfall vor der Ampel ++

Rotenburg (ots) - Mutter und Tochter bei Verkehrsunfall verletzt

Wiersdorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 142 ist am Mittwochnachmittag eine 33-jährige Autofahrerin aus Klein Meckelsen und ihre 6-jährige Tochter als Beifahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 15.50 Uhr in Richtung Zeven unterwegs, als sie mit ihrem VW Sharan aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgkam. Ihr Wagen prallte im Seitenraum gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihre Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Landendiebstahl flog auf

Visselhövede. Am Mittwochabend ist eine 56-jährige Visselhövederin in einem Textilgeschäft an der Goethestraße bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Die Frau hatte einige Kleidungsstücke in ihren Einkaufswagen gepackt, an der Kasse aber nur einen Teil zum Bezahlen vorgelegt. Dann verließ sie das Geschäft mitsamt den Bügeln und auch der Diebstahlsicherung. Die Tat flog auf und die Frau wurde von einer Mitarbeiterin des Geschäfts zurückgeholt.

Angelutensilien gestohlen

Bremervörde. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch aus einer Scheune an der Waldstraße Angelutensilien im Wert von rund eintausend Euro gestohlen. Aus dem unverschlossenen Lagerraum nahmen sie zwei Forellenangeln, eine Tasche mit vier weiteren Angeln, eine Tasche mit Ködern und ein Radio mit.

Unfallflucht wurde beobachtet

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Bremervörde. Ein bislang noch unbekannter Autofahrer ist am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße bei einer Verkehrsunfallflucht beobachtet worden. Der Mann war gegen 7.30 Uhr rückwärts mit seinem grauen Kleinbus gegen eine Straßenlaterne gefahren. Nach dem Aufprall stieg er aus und begutachtete den Schaden. Doch anstatt die Polizei zu rufen, fuhr er weiter und kümmerte sich nicht um den Schadensregulierung. Eine aufmerksame Zeugin wurde darauf aufmerksam, notierte das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Auffahrunfall vor der Ampel

Scheeßel. Bei einem Auffahrunfall an einer Ampel an der Großen Straße ist am Dienstagnachmittag eine 23-jährige Autofahrerin aus Scheeßel verletzt worden. Ein 78-jähriger Autofahrer aus Rotenburg hatte dort gegen 17.20 Uhr mit seinem Citroen verkehrsbedingt abbremsen müssen. Die 23-Jährige stoppte mit ihrem VW Polo hinter seinem Wagen. Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Scheeßel erkannte diese Situation vermutlich zu spät. Er fuhr mit seinem VW Golf auf den Polo auf und schob ihn gegen den Citroen. Die junge Frau aus Scheeßel zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen an ihrem Rücken zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell