POL-ROW: ++ Nach Tageswohnungseinbruch: Zevener Polizei nimmt 22-jährigen Rumänen fest ++ Zwei Aufsitzmäher aus Schuppen gestohlen ++ Betrüger versuchen wieder Enkeltricks ++

Rotenburg (ots) - Nach Tageswohnungseinbruch: Zevener Polizei nimmt 22-jährigen Rumänen fest

Frankenbostel. Nach einem Tageswohnungseinbruch in der Zevener Straße hat die Zevener Polizei am Dienstagnachmittag kurz nach der Tat einen 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen können. Die Einbrecher waren gegen 14 Uhr auf frischer Tat ertappt worden, als die 75 und 77 Jahre alten Eheleute nach Hause kamen. Vollkommen unerwartet verließ bei ihrem Eintreffen ein silbergrauer Familien-Van mit Kennzeichen aus Herne (HER) ihr Grundstück und fuhr in Richtung Rüspel davon. Auf dem Hof traf das Ehepaar auf einen fremden Mann, der gerade dabei war Beute zu sortieren. Der Verdächtige ergriff sofort zu Fuß die Flucht. Der 77-jährige Frankenbosteler folgte dem vermeintlichen Einbrecher mit seinem Fahrzeug bis zu einem nahegelegenen Waldstück. Dort war für ihn die Verfolgung zu Ende. Die sofort alarmierte Zevener Polizei postierte sich am anderen Ende des Waldes und konnte dort den flüchtigen 22-jährigen Rumänen festnehmen. Gegenüber den Beamten gab er sich zunächst als harmloser Jogger aus. Alle Indizien deuten jedoch darauf hin, dass es sich bei ihm um einen der Einbrecher handelt. Der Mann sitzt derzeit im Polizeigewahrsahm und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen silbergrauen Täterfahrzeug und den Komplizen des Festgenommenen bitte unter Telefon 04281/93060 an die Polizei Zeven.

Zwei Aufsitzmäher aus Schuppen gestohlen

Gnarrenburg. Unbekannte Täter haben zu Wochenbeginn aus einem Geräteschuppen in Augustendorf zwei Aufsitzrasenmäher gestohlen. Die beiden Gartenhelfer der Marke Husqvarna, Rasentrac TC-38 und Solo haben einen Wert von mehreren tausend Euro.

Betrüger versuchen wieder Enkeltricks

Zeven. Nachdem sich die Anrufe falscher Polizeibeamter in der vergangenen Zeit gehäuft hatten, ist es am Dienstagnachmittag wieder zu zwei Fällen des sogenannten Enkeltricks gekommen. Zunächst erhielt eine 88-jährige Zevenerin einen unerwarteten Anruf ihrer vermeintlichen "Nichte". Sie gab an, in Schwierigkeiten zu stecken und bat dringend um 25.000 Euro. Das Geld wolle sie sich von ihrer "Tante" nur leihen. Sie würde in einer Stunde mit Kuchen bei ihr vorbeikommen. Die Zevenerin machte alles richtig: Sie sagte, sie habe kein Geld und legte auf. Auch bei einem 88-jährigen Zevener klingelte am Dienstag das Telefon. Diesmal war es seine "Enkelin", die sich in Bremen ein Haus gekauft habe. Dafür benötige sie schnell Bargeld. Der besorgte "Großvater" ging daraufhin zur Bank und wollte tatsächlich Geld abheben. Eine aufmerksame Sparkassenmitarbeiterin machte den Senioren auf den offensichtlichen Betrug aufmerksam und verhinderte damit den Verlust seines mühsam Ersparten.

Kompostwall brennt

Hemsbünde. Am Dienstagnachmittag ist auf einem Grundstück an der Straße Birkeneck ein Kompostwall in Brand geraten. Wie der Strauchschnitt auf einer Länge von fünfzehn mal zwei Meter Feuer fangen konnte, ist noch unklar. Die alarmierten Wehren aus Hemsbünde und Bothel löschten zunächst mit Wasser und setzten später auch Löschschaum ein. Um alle Glutnester zu bekämpfen wurde, der abgebrannte Rest auseinandergezogen. Die Brandexperten der Polizei halten es für möglich, dass der Wall angezündet worden sein könnte. Deshalb bitten sie unter Telefon 04261/9470 um sachdienliche Hinweise.

Unbekannter Autofahrer fährt gegen Straßenlaterne

Gnarrenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zum Montag an der Dahldorfer Straße ereignet hat, bitten die Beamten der Gnarrenburger Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Ein bislang noch unbekannter Autofahrer oder Autofahrerin war nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung Findorf unterwegs. Vermutlich aufgrund von Schneeglätte kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Holzpfahl und anschließend gegen eine Straßenlaterne. Der Unfallverursacher/in verließ die Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Hinweise bitte unter Telefon 04763/393.

