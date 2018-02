POL-ROW: ++ Einbruch beim Landmaschinenhändler ++ Beim Pinkeln beklaut ++ Einbrecher fliehen im geklauten BMW-SUV ++ Unehrlicher Finder ++ Feuerwehr löscht Schuppenbrand ++

Rotenburg (ots) - Einbruch beim Landmaschinenhändler

Rotenburg. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter auf dem Gelände einer Firma für Landmaschinentechnik an der Verdener Straße auf Beutezug gewesen. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag gelangten sie auf das umzäunte Firmengelände und knackten ein Schloss, mit dem die Lagerhalle gesichert war. Dort fielen ihnen zahlreiche Fahrzeugteile für landwirtschaftliche Fahrzeuge von beträchtlichem Wert in die Hände. Unerkannt verschwanden die Täter mit der Beute.

Beim Pinkeln beklaut

Rotenburg. Taschendiebe nehmen offenbar auch vor ganz intimen Sitiuationen im täglichen Leben keine Rücksicht. Das musste ein 80-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Bothel am Montagvormittag in einem Baumarkt an der Bremer Straße erfahren. Dort hatte er gegen 10 Uhr die öffentliche Toilette aufgesucht, um sein "kleines Geschäft" zu verrichten. Der Senior wurde vor dem Pissoir von einem unbekannten Mann angerempelt. Später stellte er fest, dass sein Portemonnaie mit seinem Ausweis, der EC-Karte und mehr als einhundert Euro an Bargeld fehlte. Der Bestohlene hatte es in seiner Hosentasche bei sich getragen. Die Polizei empfiehlt vor allem älteren Menschen, die Wertgegenstände in den Jackeninnentaschen, also möglichst dicht am Körper, zu verwahren.

Einbrecher fliehen im geklauten BMW-SUV

Zeven. Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Montag aus einem Wohnhaus an der Straße Auf dem Praun zwei Handys und eine Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte gestohlen. Darüber hinaus fanden sie im Haus auch die Fahrzeugschlüssel für den schwarzen BMW X6 der Hausbewohner. Mit ihrer Beute machten sich die Unbekannten in dem teuren SUV aus dem Staub. Wie die Einbrecher zuvor in das Wohnhaus gekommen sind, wissen die Ermittler noch nicht. Sie hoffen auch auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04281/93060.

Unehrlicher Finder

Zeven. Die Zevener Polizei bearbeitet derzeit einen ärgerlichen Fall von Fundunterschlagung. Eine 61-jährige Frau aus der Samtgemeinde Zeven hatte am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr ihr rotes Lederportemonnaie auf dem Verpackungstisch hinter den Kassen eines Discounters an der Straße Auf dem Quabben abgelegt. In der Börse befanden sich mehr als einhunderfünfzig Euro, der Personalausweis und eine Versichertenkarte. Die Frau vergaß, die Geldbörse einzustecken. Als sie kurz darauf zurückkehrte, war das rote Portemonnaie verschwunden. Jemand dürfte es gefunden und eingesteckt haben. Die Polizei empfiehlt dem unbekannten Finder dringend, es schnell noch abzugeben.

Feuerwehr löscht Schuppenbrand

Sottrum. Am Montagnachmittag sind Polizei und Feuerwehr zum Brand eines Schuppens am Tannenweg gerufen worden. Ein Nachbar hatte das Feuer gegen 18.00 Uhr entdeckt und sofort den Notruf gewählt. Die Ortswehren aus Hellwege, Ahausen, Eversen und Sottrum rückten mit über vierzig Einsatzkräften an. Bei ihrem Eintreffen hatten die Flammen vom Dach des offenen Unterstandes auf ein angrenzendes Nebengäude übergegriffen. Dem Einsatz der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass sich der Schaden in Grenzen hielt. Die Polizei beziffert ihn mit rund 25.000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. Derzeit ist noch unklar, wie das Feuer unter dem Unterstand, der zur Lagerung von Brennholz und Gartengeräten genutzt wird, ausbrechen konnte. Das müssen jetzt die Brandexperten der Rotenburger Polizei klären.

Aus Unachtsamkeit ins Schleudern geraten

Wohnste. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 131 zwischen Wohnste und Klein Wangersen sind am Montagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 75-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Harburg war vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Renault zu weit nach rechts gefahren. Er kam über die Fahrbahnkante hinaus in den Seitenraum, lenkte zu stark gegen und geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Über zwei Leitpfosten hinweg prallte der Wagen gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer und auch seine 34-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in das Elbeklinikum nach Buxtehude gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund zehntausend Euro.

