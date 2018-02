POL-ROW: ++ Tankbetrüger muss in Untersuchungshaft ++

Rotenburg (ots) - Tankbetrüger muss in Untersuchungshaft

Sottrum. Nach einem Tankbetrug, der sich Mitte Januar an der Rastanlage Grundbergsee-Süd an der A1 zwischen Bremen und Hamburg ereignet hat, konnten die Beamten der Polizeistation Sottrum jetzt einen 34-jährigen Täter ermitteln.

Der Mann hatte damals einen goldgelben Mercedes an der Rastanlage vollgetankt und war, ohne zu zahlen weiter in Richtung Hamburg gefahren. Anfang Februar beging der gebürtige Nienburger einen weiteren Tankbetrug in Lübeck. Dort wurde er ein paar Tage später von der Polizei festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr, da der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz verfügt. Der 34-jährige kam in die Justizvollzugsanstalt Lübeck.

Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem 34-Jährigen eine ganze Reihe weiterer Straftaten vorgeworfen werden: Der goldgelbe Mercedes ist Anfang Dezember 2017 in Nordfriesland gestohlen und mit ebenfalls gestohlenen Kennzeichen gefahren worden. Für die Zeit bis zur Festnahme dürfte der Tatverdächtigen einen Einmietbetrug, einen Einbruch in eine Gaststätte in Ostholstein und Diebstähle mehrerer Kfz-Kennzeichen in Niedersachsen begangen haben. In der ganzen Zeit ist der 34-Jährige ohne Fahrerlaubnis umhergefahren.

Direkt nach seiner Haftentlassung im Jahr 2014 nach einer 3-jährigen Freiheitsstrafe wegen gleichgelagerter Betrugs- und Diebstahlsdelikte hatte der Mann seine kriminelle Karriere in Schleswig-Holstein, im Emsland und im Landkreis Celle fortgesetzt. Dabei kam er auch durch den Landkreis Rotenburg und beging in Sottrum in zwei Fällen einen Einmiete- und Tankbetrug.

