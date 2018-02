POL-ROW: ++ Sonntag auf der Hansalinie: Bei einsetzendem Schneefall kracht es acht Mal ++

Bergungsarbeiten auf der A1 Bild-Infos Download

Rotenburg (ots) - Sonntag auf der Hansalinie: Bei einsetzendem Schneefall kracht es acht Mal

Sittensen/A1. Am Sonntag ist es in den Nachmittagsstunden auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Stuckenborstel in beiden Fahrtrichtungen bei plötzlich einsetzendem Schneefall zu acht Verkehrsunfällen gekommen. Alle waren auf nicht angepasste Geschwindigkeiten auf der winterglatten Fahrbahn zurückzuführen.

Bei sechs Unfällen kamen die Fahrer mit ihren Pkw alleinbeteiligt nach links oder rechts von der Fahrbahn ab und kollidierten mit den Schutzplanken oder kamen im Seitenraum zum Stehen. Zwei Fahrer setzten nach Zeugenaussagen ihre Fahrt vor dem Eintreffen der Polizei fort. In diesen Fällen wird wegen einer möglichen Unfallflucht ermittelt. Zum Glück blieb es meistens bei Blechschäden. Nur ein 68-jähriger Fahrer aus Nordrhein-Westfalen erlitt leichte Verletzungen, als sich sein VW Golf im Seitenraum überschlug.

Bei zwei weiteren Verkehrsunfällen waren jeweils zwei Fahrzeuge beteiligt. Diese Pkw kamen auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierten mit einem anderen Fahrzeug. Auch hierbei entstand nur Sachschaden.

Für die Bergungsarbeiten mussten die Fahrstreifen zum Teil gesperrt werden. Dadurch kam es in Richtung Hamburg zu einem Stau bis zu fünf Kilometer Länge.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

