POL-ROW: ++ Wohnungseinbruch im Südring ++ Fünf Wohnwagen aufgehebelt ++ Heizungsbrand im Keller ++

Rotenburg (ots) - Wohnungseinbruch im Südring

Zeven. Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in der Straße Südring eingebrochen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Dort fanden die Unbekannten Bargeld und machten sich damit aus dem Staub.

Fünf Wohnwagen aufgehebelt

Bremervörde. Im Wohnwagenkomplex an der Lloydstraße ist es im Verlauf des Sonntags zu zahlreichen Einbrüchen in Wohnwagen gekommen. Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 15 Uhr hebelten unbekannte Täter insgesamt fünf Wohnwagen auf, die zum Teil als dauerhafte Wohnungen genutzt werden. Den Einbrechern fiel dabei Bargeld in die Hände. Damit entkamen sie unerkannt.

Heizungsbrand im Keller

Reeßum. Im Keller eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöfts an der Straße Rüssend ist am Sonntagnachmittag eine Heizungsanlage in Brand geraten. Eine Nachbarin hatte gegen 16 Uhr in der Nähe des Hauses Brandgeruch und Qualm wahrgenommen. Die alarmierten örtlichen Feuerwehren rückten mit über sechzig Einsatzkräften und sechs Löschfahrzeugen an und lokalisierten zunächst die Heizungsanlage als Gefahrenherd. Sie konnten die Flammen rasch löschen. Der 54-jährige Bewohner des Hauses musste mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert werden. Er hatte giftige Dämpfe eingeatmet. Wie es zum Brand der Heizungsanlage kommen konnte, ist noch unklar. Das sollen die folgenden Ermittlungen der Polizei klären.

