POL-ROW: ++ 20-jährige Fahranfängerin nach Unfall im Auto eingeklemmt ++ 80-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt ++ Einbrecher bleiben ohne Beute ++

Rotenburg (ots) - 20-jährige Fahranfängerin nach Unfall im Auto eingeklemmt

Bothel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 209 ist am Donnerstagabend eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Heidekreis schwer verletzt worden. Die junge Frau war kurz nach 20 Uhr mit ihrem Twingo von der Bundesstraße 440 kommend in Richtung Bothel unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Die 20-Jährige versuchte reflexartig gegenzulenken und geriet dabei ins Schleudern. Ihr Wagen drehte sich um 180 Grad und prallte am rechten Fahrbahnrand gegen einen Baum. Nach der Kollision wurde die Fahrerin im Auto eingeklemmt. Über 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bothel, Hemslingen und Rotenburg befreiten die junge Frau aus dem Unfallwrack. Sie kam mit einer Kopfverletzung in das Diakonieklinikum. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße gesperrt.

Einbrecher bleiben ohne Beute

Scheeßel. Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Wohnhaus am Fasanenweg eingebrochen. Dazu hebelten sie die Tür zu einem Wintergarten und auch ein Fenster zum Wohnhaus auf. Was sie in der Wohnung suchten, ist noch unklar. Ohne Beute machten sich die Unbekannten aus dem Staub. Für die Bewohner des Hauses bleibt jedoch ein Sachschaden von über eintausend Euro.

80-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt

Rotenburg. Am Donnerstagvormittag ist ein 80-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Lindenstraße/Kottmeier Straße verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Rotenburg hatte gegen 11.30 Uhr den verkehrsberuhigten Bereich verlassen und beim Abbiegen auf die Lindenstraße den Senioren auf seinem Pelec vermutlich übersehen. Der Radler stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

