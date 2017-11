POL-ROW: ++ Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht ++

Rotenburg (ots) - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Rotenburg. Nach einer Verkehrsunfallflucht, bei der am Mittwochnachmittag in der Elise-Averdiek-Straße für einen Fahrzeugbesitzer aus dem Landkreis Verden ein ärgerlicher Sachschaden entstanden ist, suchen die Unfallermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Augenzeugen. Der Mann hatte seinen weinroten Mercedes zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum dürfte eine unbekanntes Fahrzeug den Mercedes seitlich berührt und beschädigt haben. Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell