POL-ROW: ++ 83-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt ++ Unfallfahrzeuge landen im Vorgarten ++ Zwei Männer auf dem Motorroller - beide betrunken ++ Kollision auf dem Gehweg ++

Rotenburg (ots) - 83-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Barchel. Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Bundesstraße 71 hat eine 83-jährige Frau aus Oerel am Donnerstagabend ihr Leben verloren. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Seniorin gegen 18.15 Uhr zu Fuß am rechten Fahrbahnrand der Bundesstraße unterwegs. Möglicherweise hatte die Dame die Bundesstraße in Richtung einer Bushaltestelle überqueren wollen. Ein 60-jähriger Kraftfahrer aus der Samtgemeinde Geestequelle war zu dieser Zeit mit einem Milchtransporter auf der B 71 in Fahrtrichtung Basdahl unterwegs. Beim Vorbeifahren erfasste der Lastwagen die 83-Jährige am Fahrbahnrand und verletzte sie tödlich. Für die Frau kam jede weitere Hilfe zu spät. Bislang fehlen den Unfallermittlern der Polizei aufschlussreiche Zeugenaussagen. Sachdienliche Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Oerel unter Telefon 04765/242. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beiden Fahrichtungen voll gesperrt. Dadurch kam es zu Behinderungen des Feierabendverkehrs.

Unfallfahrzeuge landen im Vorgarten

Barchel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Kreuzweg sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Gnarrenburg hatte gegen 22 Uhr die Vorfahrt einer 71-jährigen Autofahrerin aus Basdahl missachtet. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge kamen nach der Kollision in einem Vorgarten an der Bahnhofstraße zum Stehen. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die 18-jährige kam zur Behandlung ihrer Verletzungen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund fünfzehntausend Euro.

Zwei Männer auf dem Motorroller - beide betrunken

Scheeßel. In der Nacht zum Freitag haben Beamte der Rotenburger Polizei die Besatzung eines Motorrollers aus dem Scheeßeler Straßenverkehr gezogen. Den Polizisten waren die beiden Männer kurz nach Mitternacht in der Straße An der Sparkasse aufgefallen. Weder der Fahrer, noch sein Sozius trugen bei ihrer nächtlichen Fahrt durch den Beekeort einen Schutzhelm. Auf die Anhaltesignale am Streifenwagen reagierten beide nicht. Sie setzten ihre Fahrt bis zur Wohnung des Fahrers fort. Dort wurden die beiden Männer von der Polizei kontrolliert. Dabei zeigte sich, dass der 30-jährige Fahrer und auch der 33-jährige Sozius deutlich alkoholisiert waren. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden einen Wert von über zwei Promille. Vor Ort gaben beide Männer zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Sie hätten am Abend Geburtstag gefeiert und dort reichlich getrunken. Bei ihren Aussagen, wer den Roller geführt habe, widersprachen die Beschuldigten jedoch der Polizei. Das muss in dem nun folgenden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr geklärt werden.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Zeven. Bei einem Auffahrunfall vor dem Kreisverkehr auf der Bundesstraße 71 in Höhe Jacobstal sind am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuginsassen verletzt worden. Ein 71-jähriger Autofahrer aus Zeven war gegen 17.30 Uhr mit seinem Mercedes aus Richtung Zeven kommend an den Kreisel herangefahren. Dabei fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden VW Tiguan eines 47-jähigen Tarmstedters auf. Dessen Fahrzeug wurde auf den Skoda Fabia eines 42-jährigen Autofahrers aus Gyhum aufgeschoben. Der Tarmstedter und der Mann aus Gyhum erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf über zehntausend Euro.

Kollision auf dem Gehweg

Bothel. Am Donnerstagnachmittag ist ein 26-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße verletzt worden. Der Mann war gegen 16 Uhr auf dem Gehweg an der Hauptstraße unterwegs. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Bothel, der von einem Parkplatz kommend nach links auf die Hauptstraße abbiegen wollte, hatte vermutlich nicht mit dem querenden Radler gerechnet. Bei der Kollision kam der 26-jährige zu Fall. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Hund läuft vor das Fahrrad - 70-jähriger Radfahrer verletzt

Bademühlen. Ein Hund, der von einem Grundstück an der Ostereistedter Straße plötzlich auf die Fahrbahn lief, hat am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer verursacht. Der 70-jährige Mann aus Ostereistedt kam gegen 15.30 Uhr mit seinem Rad zu Fall und zog sich bei dem Sturz leichte Verletztungen zu.

