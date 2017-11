POL-ROW: ++ Radfahrerin während der Fahrt bestohlen ++ Bienenvölker gestohlen ++ Navi aus BMW gestohlen ++ Vandalismus bei Kindergarten und Schule ++

Rotenburg (ots) - Radfahrerin während der Fahrt bestohlen

Rotenburg. Am Mittwochabend ist eine 56-jährige Radfahrerin aus Rotenburg auf ihrer Fahrt durch die Innenstadt von der Verdener bis zu Königsberger Straße von einem unbekannten Täter bestohlen worden. Die Frau war zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr unterwegs. In diesem Zeitraum sei ihr eine ungesicherte Fahrradtasche mit Smartphone, Schlüsseln, ihren Einkäufen, Bankkarten, ihrer Brille und einer Powerbank aus dem Fahrradkorb gestohlen worden.

Bienenvölker gestohlen

Hatzte. Zwischen Mitte Oktober und Mitte November haben unbekannte Täter vier Bienenvölker vom Gelände einer Gärtnerei an der Peterstraße gestohlen. Bei einer Qualitätskontrolle des Bestandes war der Diebstahl aufgefallen. Die Polizei geht von einem Schaden von eintausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Navi aus BMW gestohlen

Rotenburg. Aus einem 5er BMW, der zwischen Dienstagabend 19 Uhr bis Mittwochnachmittag um 14 Uhr am Föhrenhof geparkt war, haben unbekannte Täter das Navigationssystem gestohlen. Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangt sind, ist noch unklar. Hinweise bitte unter 04261/9470 an die Rotenburger Polizei.

Vandalismus bei Kindergarten und Schule

Waffensen. In den vergangenen Wochen ist es auf dem Gelände des Kindergartens und der Schule am Schulweg zu beträchtlichen Sachbeschädigungen gekommen. So wurde unter anderem ein Spieltor und die Dacheindeckung des Spielhauses demoliert. Auf dem Schulhof ist das Dach des Kletterturmes kaputt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund zweitausend Euro. Hinweise auf die Vandalen bitte unter Telefon 04261/9470.

