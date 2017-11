POL-ROW: ++ Trickdieb bestiehlt Senioren ++

Rotenburg (ots) - Trickdieb bestiehlt Senioren

Visselhövede. Nach einem Trickdiebstahl, der sich am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters an der Soltauer Straße ereignet hat, suchen die Beamten der Visselhöveder Polizei nach möglichen Augenzeugen des Vorfalls. Ein 87-jähriger Mann aus Visselhövede war gegen 11.45 Uhr von einem ihm unbekannten Mann um den Wechsel einer 2-Euro-Münze gebeten worden. Mit geschickten Fingern war der Fremde schnell im Geldfach vom Portemonnaie des Senioren. Dabei erbeutete der Dieb mehrere hundert Euro in Scheinen. Der Täter wird als 185 cm großer Mann mit Glatze beschrieben. Er habe deutsch gesprochen und sei als Fahrer in einen dunklen Kombi eingestiegen. Kunden, die die Tat beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04262/959830.

