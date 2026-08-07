Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht jugendliche Steinewerfer

Winsen (ots)

Bereits am Dienstag, 04.08.2026, haben mehrere jugendliche Personen im Winsener Innenstadtbereich Streit mit einem Wohnungslosen gesucht. Zeugen alarmierten gegen 03:20 Uhr die Polizei darüber, dass vermutlich 6 Jugendliche einen offensichtlich Wohnungslosen im Bereich der Marktstraße ärgern, mit Steinen bewerfen und dabei filmen würden. Die Beamten konnten den Mann vor Ort antreffen. Er war unverletzt und bestätigte die Angaben der Zeugen. Seinen Angaben nach haben die Jugendlichen bereits im Bereich der Bleiche angefangen ihn zu belästigen und seien ihm dann bis zur Marktstraße gefolgt. Einige der Jugendlichen sollen mit E-Scootern unterwegs gewesen sein. Einer davon soll eine pinkfarbene Hose getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter 04171/7960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell