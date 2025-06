POL-WL: Polizei bittet um Mithilfe- 76jähriger aus Hanstedt wird vermisst

Winsen (ots) - Autoteile gestohlen Bei einem Autohaus an der Straße Löhnfeld kam es am vergangenen Wochenende zu einem Teilediebstahl. In der Zeit zwischen Samstag, 31.5.2025, 13:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr machten sich die Täter an einem Mercedes zu schaffen. Sie entwendeten den linken Scheinwerfer, schlugen eine Seitenscheibe ein und entfernten anschließend alle Gummidichtungen. Der Schaden beträgt mehrere tausend ...

