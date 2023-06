POL-WL: 80-Jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Salzhausen (ots) - Fahrraddieb ließ Beute zurück Ein unbekannter Mann hat am Dienstag, 6.6.2023, gegen 14:35 Uhr, ein Grundstück an der Straße Am Paaschberg betreten und dort ein Fahrrad aus dem Carport entwendet. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verfolgte den Mann mit seinem PKW. Als der Dieb dies bemerkte, ...

mehr