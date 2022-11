Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zahlreiche Neufahrzeuge aufgebrochen ++ Hanstedt - Aufgefahren und mit Gegenverkehr zusammengestoßen ++ Kakenstorf - Vorfahrt missachtet

Seevetal/Fleestedt (ots)

Zahlreiche Neufahrzeuge aufgebrochen

Am Mittwoch, 16.11.2022, in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr, haben Diebe auf dem Grundstück eines Autohandels an der Straße Jesdal insgesamt zwölf Neufahrzeuge der Marke Audi aufgebrochen. Das Ziel der Täter waren Sensoren für die Abstandsregelung und Spiegelgläser. Durch das Vorgehen der Diebe entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro an den Fahrzeugen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Hanstedt - Aufgefahren und mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein 27-jähriger Mann hat am Donnerstag, 17.11.2022, einen Verkehrsunfall auf der Harburger Straße verursacht. Gegen 15:05 Uhr fuhr der Mann aus noch unklarer Ursache auf den vor ihnen fahrenden VW Passat eines 32-Jährigen auf. Weil er im letzten Moment noch versuchte, dem Passat auszuweichen, geriet der Mann auf die Gegenfahrspur und stieß zusätzlich mit dem ihm entgegenkommenden Fiat einer 82-jährigen Frau zusammen. Die Fiat-Fahrerin und der Unfallverursacher wurden leicht verletzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 23.000 EUR.

Kakenstorf - Vorfahrt missachtet

Auf der B 75 kam es am Donnerstag, 17.11.2022, gegen 16:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Frau wollte, aus der Langen Straße kommend, mit ihrem VW Golf nach rechts auf die B 75 einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommen in VW Touran einer 52-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Am Golf entstand Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

