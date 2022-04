Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ++ Buchholz/Steinbeck - Wohnungseinbruch ++ Marschacht/Rönne - Sperrung der Elbbrücke der B404 für Schwerlastverkehr - Polizei kontrolliert

Jesteburg (ots)

Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Auf der Hamburger Straße kam es am Dienstag, 26.4.2022, gegen 7:40 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 51-jährige Frau, die in Richtung Bendestorf unterwegs war, wollte mit ihrem PKW nach links auf ein Grundstück abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Drei ihr folgende Fahrzeuge stoppten ebenfalls. Ein 23-jähriger Mann erkannte die Situation zu spät. Er fuhr mit seinem Audi auf den vor ihm haltenden VW Polo eines 19-Jährigen auf. Dieser wurde gegen den davor stehenden Dacia einer 43-jährigen Frau geschoben, welcher wiederum noch gegen den VW Caddy einer 27-jährigen Frau prallte.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. An den vier Pkw entstand ein Schaden von insgesamt rund 13.000 EUR.

Buchholz/Steinbeck - Wohnungseinbruch

In der Nacht zu Dienstag, 26.4.2022, in der Zeit zwischen 21 und 6Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße Reit zu einem Einbruch. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und begaben sich in die Wohnräume, während eine Bewohnerin im Obergeschoss schlief. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Marschacht/Rönne - Sperrung der Elbbrücke der B404 für Schwerlastverkehr - Polizei kontrolliert

Seit Mitte vergangener Woche gilt für die Überfahrt der B404-Elbbrücke eine Gewichtsbeschränkung auf Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Für schwerere Fahrzeuge sind weiträumige Umleitungen vorgesehen. Die Polizeiinspektion Harburg ist in dieser Woche an mehreren Tagen an der Anschlussstelle Rönne präsent, um die Einhaltung des Verbots zu überwachen und zu schwere Fahrzeuge nötigenfalls abzuweisen.

Bereits gestern fanden über den Tag verteilt mehrstündige Kontrollen statt. Dabei wurden insgesamt 18 Fahrzeugführerinnen und Führer festgestellt, die die B 404 in Richtung Geesthacht mit zu schweren Fahrzeugen befahren wollten. Sie mussten die Bundesstraße in Rönne verlassen.

