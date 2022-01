POL-WL: Falsche Handwerker erbeuteten Schmuck ++ Buchholz - Einbruch durch Kellerfenster ++ Winsen - Unfall beim Einbiegen

Polizeiinspektion Harburg

Falsche Handwerker erbeuteten Schmuck

Am Mittwoch, 26.1.2022, gegen 13:45 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer 86-jährigen Frau im Falkenweg. Der Mann gab sich als Handwerker aus und gab vor, die Wasserleitung überprüfen zu müssen. Etwas später erschien noch ein "Kollege", der den ersten Mann unterstützen sollte. Beide Männer schafften es, die Frau abzulenken, so dass einer der beiden unbemerkt im Schlafzimmer einige Schubladen durchwühlen konnte. Erst später fiel der 86-Jährigen der Diebstahl zweier Armbänder auf.

Die beiden Männer waren circa 35 bis 40 Jahre alt und von mittelgroßer Statur. Einer der beiden hatte kurze graue Haare, der andere dunkle, leicht gewellte.

Zeugen, die möglicherweise ebenfalls "Besuch" von den beiden Männern hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Buchholz - Einbruch durch Kellerfenster

An der Parkstraße kam es am Mittwoch, 26.1.2022, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter entfernten ein Metallgitter von einem Kellerfenster und brachen anschließend hierdurch in das Haus ein. Sie erbeuteten Uhren, Schmuck und Bargeld. Anschließend verließen sie das Haus durch eine rückwärtige Terrassentür.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

Winsen - Unfall beim Einbiegen

Auf der L 217 kam es am Mittwoch, 26.1.2022, gegen 12:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Mann wollte, von der Straße Alter Viehdeich kommend, nach links in die L 217 einbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem von links kommenden Mercedes eines 84-Jährigen, der auf der L 217 in Richtung Drage unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden der 84-Jährige sowie seine 83-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden Pkw musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

