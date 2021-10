Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pedelec aus Schuppen entwendet

Seevetal/Bullenhausen (ots)

Am Wochenende, in der Zeit zwischen Samstag, 09.10.21, 15.30 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr, kam es an der Straße Elbdeich zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte brachen zunächst das Sicherheitsschloss eines Schuppens auf. Anschließend entwendeten sie ein darin abgestelltes Damen-Pedelec der Marke Riese und Müller. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

