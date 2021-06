Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Unfallverursacher

Winsen (ots)

Polizei sucht Unfallverursacher

Bereits am Dienstag, 01.06.2021, ereignete sich in Winsen, Pestalozzistraße, ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher mit seinem Pkw gegen einen grauen Pkw Toyota gefahren ist. Der Toyota war am Fahrbahnrand gegen 15 Uhr geparkt worden. Um 17 Uhr stellte der Eigentümer des geparkten Pkw den Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Ebenso ist eine Beleuchtungseinrichtung hinten beschädigt worden. Vor Ort konnte Glas eines Fahrtrichtungsanzeigers festgestellt werden, welches vom Unfallverursacher stammen muss. Die Höhe des Schadens wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Winsen unter 04171/ 7960 entgegen

