Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Streitigkeiten zwischen vier Männern, einer schwer verletzt ++ Winsen/Rottorf - In Schlangenlinien gefahren ++ Stelle - Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang

Buchholz (ots)

Streitigkeiten zwischen vier Männern, einer schwer verletzt

Am Sonntagabend (2.5.2021), gegen 22:00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Schlägerei im Bereich des Buenser Weg gerufen. Dort waren vier Männer im Alter von 18, 31, 33 und 36 Jahren, die gemeinsam in einer Firmenunterkunft wohnen, in Streit geraten. Nach ersten Erkenntnissen begann die Auseinandersetzung im Wohnhaus. Dann versuchten die 31 und 36 Jahre alten Beteiligten, durch einen Sprung aus einem Fenster vor ihren Kontrahenten auf die Straße zu flüchten. Dabei stürzte der 36-Jährige etwa drei Meter tief in einen Kellerabgang und verletzte sich schwer. Er kam in ein Krankenhaus und musste noch in der Nacht operiert werden. Die anderen Beteiligten erlitten jeweils leichte Verletzungen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch völlig unklar. Drei Beteiligte waren bei der Sachverhaltsaufnahme zum Teil stark alkoholisiert.

Winsen/Rottorf - In Schlangenlinien gefahren

Auf der K 87, in Höhe des Ortseinganges von Rottorf, fiel Beamten am Sonntagabend (2.5.2021), gegen 23:20 Uhr, ein Mercedes auf, der in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Die Polizisten stoppten den Wagen und kontrollierten dessen 43-jährigen Fahrer. Dieser war deutlich alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Stelle - Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang

Am Sonntag, gegen 19:30 Uhr, wurde ein 86-jähriger Bewohner eines Seniorenheims in Stelle als vermisst gemeldet. Nachdem die Absuche des Wohnumfeldes erfolglos verlief, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Dazu wurden auch Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber angefordert.

Spaziergänger bemerkten gegen 21:20 Uhr den unterkühlten Senior an einer Böschung an der Lüneburger Straße und verständigten den Notruf. Der Mann kam aufgrund seiner Unterkühlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell