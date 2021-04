Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Knochenfund am Elbestrand im Bereich Drage

Drage (ots)

Am 31.03.2021 wurden durch Badende in der Elbmarsch zwei Knochen, die vermutlich menschlichen Ursprungs sind, am Elbstrand in Drage entdeckt. Die Knochen wurden von der Polizei für weitere Untersuchungen sichergestellt. Der Fundort wurde heute bei Niedrigwasser erneut in Augenschein genommen und intensiv abgesucht. Dabei wurden keine weiteren Feststellungen gemacht. Ob ein Zusammenhang zu Straftatbeständen oder Vermisstenfälle der Vergangenheit besteht, müssen die Ermittlungen ergeben.

