Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 19.02.2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 21.02.2021, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Landkreis Harburg - Trunkenheitsfahrten

Samstagnacht kontrollierte die Polizei einen 56-jährigen Hanstedter, welcher zwischen Hanstedt und Nindorf mit seinem PKW und 1,23 Promille unterwegs war. In Winsen/Luhe fiel ein 19jähriger Mann durch eine auffällige Fahrweise mit seinem E-Scooter auf. Ein Test ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Freitagabend wurden bei Kontrollen im Winsener Stadtgebiet insgesamt drei Personen festgestellt, welche besser zu Fuß hätten gehen sollen. Ein 22-jähriger Winsener führte seinen PKW unter Drogeneinfluss, ein 27-jähriger Brietlinger sein Auto mit 0,60 Promille und ein 19-jähriger Winsener sein Fahrrad mit 1,92 Promille.

In allen Fällen wurden entsprechende Verfahren gegen die Fahrzeugführer eingeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollten Beamte des PK Seevetal im Weidenstieg in Meckelfeld einen Pkw kontrollieren. Als er den Funkstreifenwagen erblickte versuchte sich der 36-jährige Meckelfelder der Kontrolle zunächst durch zügige Fahrweise zu entziehen, hielt dann aber doch an. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend erhielt die Polizei Buchholz einen Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrzeugführer. Dieser war mit seinem unbeleuchteten Transporter im Stadtgebiet unterwegs und durch Fahren in Schlangenlinien und mehrfachen Kontakt mit Bordsteinkanten aufgefallen. Während der Verkehrskontrolle zeigte sich der 59-jährige Fahrzeugführer aggressiv und uneinsichtig. Bei der folgenden Blutprobenentnahme leistete er erheblichen Widerstand. Da dem Mann die Fahrerlaubnis bereits 2020 gerichtlich entzogen worden war, muss er sich nun in drei Strafverfahren verantworten.

Winsen (Luhe) - Glück im Unglück

In der Hamburger Straße in Winsen/Luhe gerieten am Samstagvormittag mehrere unter einem Unterstand stehende Mülltonnen in Brand. Bevor größerer Schaden entstehen konnte, wurde der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. Ursächlich für die Brandentstehung war wohl nicht vollständig abgekühlte Asche eines Lagerfeuers vom Vorabend. Ebenfalls am Samstagvormittag kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Straße Pinnbarg in Pattensen. Die 84jährige Bewohnerin hatte versehentlich den Herd eingeschaltet, die darauf stehenden Bratkartoffeln verbrannten. Durch auslösende Rauchwarnmelder wurden Nachbarn und auch die Bewohnerin aufgeschreckt, so dass es zu keinem offenen Feuer und auch keinen Verletzten kam.

Seevetal Meckelfeld - Gefälschter Führerschein Im Roggenkamp in Meckelfeld fuhr ein Paketzusteller mit seinem Lieferwagen gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Führerschein des 22-jährigen Hamburgers gefälscht war. Ihn erwartet jetzt statt einer einfachen Verkehrsordnungswidrigkeit ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Seine Pakete wurden an einen anderen Fahrer übergeben, sodass sie die Empfänger doch noch rechtzeitig erreicht haben dürften.

Seevetal/Meckelfeld - Alkoholbedingt gestürzt

Am Samstag wurde die Polizei zu einer gestürzten Person in den Himmelsbruch nach Meckelfeld gerufen. Der 45-jährige Meckelfelder war aufgrund seiner hohen Alkoholisierung von 2,98 Promille gestürzt und hatte sich verletzt. Einen Transport durch den hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus lehnte er vehement ab. Da es am selben Tag bereits zwei Polizeieinsätze aufgrund von Streitigkeiten mit seiner Lebensgefährtin an dessen Wohnanschrift gekommen war, konnte er auch nicht nach Hause entlassen werden. Er verbrachte die Nacht daher auf richterliche Anordnung im Gewahrsam des PK Seevetal und wurde nach Ausnüchterung am frühen Sonntagmorgen entlassen.

Seevetal/Maschen - Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrerin

Am Samstagvormittag ist es in Seevetal in der Alten Bahnhofstraße im Einmündungsbereich zur Maschener Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec gekommen. Die Pkw-Fahrerin, 32 Jahre alt, befuhr hierbei die Alte Bahnhofstraße in Fahrtrichtung der Maschener Schützenstraße. In Höhe der Einmündung in Fahrtrichtung Maschen-Zentrum fuhr die 72-jährige, wartepflichtige Pedelec-Fahrerin aus der Alten Bahnhofstraße kommend nach links in die Fortführung der Alten Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah die Radfahrerin die von links kommende Pkw-Fahrerin und nahm ihr somit die Vorfahrt. Es kam infolgedessen zu einem Zusammenstoß, bei welchem die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105/6200 zu melden.

Rosengarten/Sottorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Am 19.02.2021, im Zeitraum von etwa 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr, kam es in der Straße Brahmhof in Rosengarten Sottorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter schlugen zuerst ein Fenster und im weiteren Verlauf die Scheibe einer Terrassentür ein, um in das Wohnhaus zu gelangen. Unter Mitnahme von Stehlgut flüchteten die Täter unerkannt. Personen, die tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

